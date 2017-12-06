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Проезд по Ново-Садовой улице разрешат после очистки дороги от снега
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    Проезд по Ново-Садовой улице разрешат после очистки дороги от снега

    17:04  6 Декабря 2017
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    Проезд по Ново-Садовой улице разрешат после очистки дороги от снега

    Самара, 6 декабря. Движение на улице Ново-Садовой в Самаре возобновят после очистки дороги от снега.

    Как сообщает департамент информационной политики губернатора, проезд по улице Ново-Садовой по участку от Первомайской до Полевой откроют для автомобильного транспорта после того, как дорожные службы очистят проезжую часть от снега. В сообщении департамента отмечается:

    «При благоприятных погодных условиях сегодня автомобилисты смогут проехать по улице Ново-Садовой. Знаки установили, забор убрали».

    Планируется, что движение будет осуществляться по одной полосе движения, а вторую оставят для поставки стройматериалов в метро. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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