Проезд по Ново-Садовой улице разрешат после очистки дороги от снега

Самара, 6 декабря. Движение на улице Ново-Садовой в Самаре возобновят после очистки дороги от снега.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, проезд по улице Ново-Садовой по участку от Первомайской до Полевой откроют для автомобильного транспорта после того, как дорожные службы очистят проезжую часть от снега. В сообщении департамента отмечается:

«При благоприятных погодных условиях сегодня автомобилисты смогут проехать по улице Ново-Садовой. Знаки установили, забор убрали».

Планируется, что движение будет осуществляться по одной полосе движения, а вторую оставят для поставки стройматериалов в метро.