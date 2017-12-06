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Самарский подросток пойдет под суд за драку во дворе
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    Самарский подросток пойдет под суд за драку во дворе

    13:13  6 Декабря 2017
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    Самарский подросток пойдет под суд за драку во дворе

    Самара, 6 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении несовершеннолетнего самарца за драку во дворе дома.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, врачи городской больницы сообщили в полицию о том, что к ним в отделение привезли 16-летнего подростка с телесными повреждениями.

    Сотрудники охраны правопорядка установили, что подросток получил травму во время спортивной игры, которую организовали во дворе дома, расположенного на улице Металлургической. Во время игры 17-летний молодой человек ударил соперника, причинив подростку тяжкий вред здоровью.

    В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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