Самарский подросток пойдет под суд за драку во дворе

Самара, 6 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении несовершеннолетнего самарца за драку во дворе дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, врачи городской больницы сообщили в полицию о том, что к ним в отделение привезли 16-летнего подростка с телесными повреждениями.

Сотрудники охраны правопорядка установили, что подросток получил травму во время спортивной игры, которую организовали во дворе дома, расположенного на улице Металлургической. Во время игры 17-летний молодой человек ударил соперника, причинив подростку тяжкий вред здоровью.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».