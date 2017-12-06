Федеральную трассу в Самарской области закрыли для проезда грузовиков из-за снега

Самара, 6 декабря. Грузовому транспорту запретили проезжать участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области из-за непогоды.

Ограничение движения на участке 890 по 1194 километр трассы М-5 «Урал» до 10:00 часов утра по московскому времени ввели для транзитного грузового транспорта ввиду ухудшающихся погодных условий. В настоящий момент дорожные службы восстанавливают проходимость и очищают дороги от снега.

Движение будет полностью восстановлено после того, как закончится снегопад, а техника начнет работать в прежнем режиме, сообщают в ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства.

Напомним, ухудшение погодных условий ожидается в Самарской области в течение ближайших двух дней.