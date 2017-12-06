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Федеральную трассу в Самарской области закрыли для проезда грузовиков из-за снега
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    Федеральную трассу в Самарской области закрыли для проезда грузовиков из-за снега

    9:57  6 Декабря 2017
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    Федеральную трассу в Самарской области закрыли для проезда грузовиков из-за снега

    Самара, 6 декабря. Грузовому транспорту запретили проезжать участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области из-за непогоды.

    Ограничение движения на участке 890 по 1194 километр трассы М-5 «Урал» до 10:00 часов утра по московскому времени ввели для транзитного грузового транспорта ввиду ухудшающихся погодных условий. В настоящий момент дорожные службы восстанавливают проходимость и очищают дороги от снега.

    Движение будет полностью восстановлено после того, как закончится снегопад, а техника начнет работать в прежнем режиме, сообщают в ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства.

    Напомним, ухудшение погодных условий ожидается в Самарской области в течение ближайших двух дней.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #дороги #снегопад #снег
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