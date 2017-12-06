Движение транспорта по улице Рабочей в Самаре временно ограничено

Самара, 6 декабря. Ограничение движение транспорта на участке улицы Рабочей в Самаре связано с проведением работ по прокладке труб.

Как сообщает администрация города, движение по участку улицы Рабочей от улицы Арцыбушевская до улицы Буянова запрещено до конца следующей недели в связи с прокладкой водопроводных и канализационных труб. Автолюбителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом данной информации. В мэрии отмечают: