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Движение транспорта по улице Рабочей в Самаре временно ограничено
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    Движение транспорта по улице Рабочей в Самаре временно ограничено

    9:29  6 Декабря 2017
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    Движение транспорта по улице Рабочей в Самаре временно ограничено

    Самара, 6 декабря. Ограничение движение транспорта на участке улицы Рабочей в Самаре связано с проведением работ по прокладке труб.

    Как сообщает администрация города, движение по участку улицы Рабочей от улицы Арцыбушевская до улицы Буянова запрещено до конца следующей недели в связи с  прокладкой водопроводных и канализационных труб. Автолюбителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом данной информации. В мэрии отмечают:

    «В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей и восстановлению благоустройства до 23:00 17 декабря 2017 года».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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