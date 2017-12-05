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Политика
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Общество
Снежная буря накрыла Самарскую область
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    Снежная буря накрыла Самарскую область

    19:10  5 Декабря 2017
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    Снежная буря накрыла Самарскую область

    Самара, 5 декабря. Ухудшение погодных условий ожидается в Самарской области в течение ближайших двух дней.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию Приволжского УГМС, в период с 19:00 часов 5 декабря до 19:00 часов 6 декабря в области ожидается сильный снегопад и юго-восточный ветер, порывы которого будут достигать от 8 до 13 метров в секунду.

    МЧС напоминает жителям региона о соблюдении мер безопасности и просит не находиться под рекламными вывесками, деревьями и линиями электропередач. Автолюбителям и пешеходам спасатели советуют соблюдать правила дорожного движения.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #снегопад #снег
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