Сильный снегопад парализовал движение транспорта в Самаре

Самара, 5 декабря. Сильный снегопад в Самаре спровоцировал десятибалльные пробки на улицах города.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник, 5 декабря, около четырех часов дня на улицах города зафиксирован восьмибалльный уровень пробок, а в центре города движение практически парализовано.

Осложнение движения Зафиксировано на улицах Главной, Кутякова и Водников, на центральных улицах города, а именно, на улице Полевой от Ново-Садовой до Мичурина. Пробка была на кольце улицы Авроры и Московского шоссе.

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и иномарки случилось вчера: внедорожник вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой.