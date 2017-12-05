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Сильный снегопад парализовал движение транспорта в Самаре
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    Сильный снегопад парализовал движение транспорта в Самаре

    17:40  5 Декабря 2017
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    Сильный снегопад парализовал движение транспорта в Самаре

    Самара, 5 декабря. Сильный снегопад в Самаре спровоцировал десятибалльные пробки на улицах города.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник, 5 декабря, около четырех часов дня на улицах города зафиксирован восьмибалльный уровень пробок, а в центре города движение практически парализовано.

    Осложнение движения Зафиксировано на улицах Главной, Кутякова и Водников, на центральных улицах города, а именно, на улице Полевой от Ново-Садовой до Мичурина. Пробка была на кольце улицы Авроры и Московского шоссе.

    Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и иномарки случилось вчера: внедорожник вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #снег #пробки
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