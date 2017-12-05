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Внедорожник влетел в фуру в Самарской области, есть жертвы
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    Внедорожник влетел в фуру в Самарской области, есть жертвы

    16:41  5 Декабря 2017  /обновлено: 16:42  05 Декабря 2017
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    Внедорожник влетел в фуру в Самарской области, есть жертвы

    Самара, 5 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и иномарки случилось вчера: внедорожник вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой.

    Автомобильную аварию зафиксировали в понедельник, 4 декабря, около 17:30 вечера по московскому времени на автодороге М-5 «Урал». Автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 36-летнего мужчины, двигавшийся со стороны города Уфы, вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой Mercedes-Benz Actros, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    От сильного удара машины вылетели в кювет. Водитель внедорожника получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда работников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #самара
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