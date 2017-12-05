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Школьника с простреленной головой обнаружили в квартире Самары
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    Школьника с простреленной головой обнаружили в квартире Самары

    12:52  5 Декабря 2017  /обновлено: 12:54  05 Декабря 2017
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    Школьника с простреленной головой обнаружили в квартире Самары

    Самара, 5 декабря. Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку после обнаружения тела школьника с простреленной головой в квартире Самары.

    Как сообщают региональные новостные источники, в понедельник, 4 декабря, около шести часов вечера в Кировском районе, в доме на улице Минской обнаружили тело 15-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что погибший является учеником девятого класса дневного пансиона и сыном общественного деятеля.

    В настоящее время проводится проверка и назначены экспертизы. В ведомстве отмечают:

    «Основная версия — несчастный случай: потерпевший чистил карабин «Сайга», который зарегистрирован на его отца, и случайно выстрелил себе в лицо».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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