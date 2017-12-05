Школьника с простреленной головой обнаружили в квартире Самары

Самара, 5 декабря. Сотрудники охраны правопорядка проводят проверку после обнаружения тела школьника с простреленной головой в квартире Самары.

Как сообщают региональные новостные источники, в понедельник, 4 декабря, около шести часов вечера в Кировском районе, в доме на улице Минской обнаружили тело 15-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что погибший является учеником девятого класса дневного пансиона и сыном общественного деятеля.

В настоящее время проводится проверка и назначены экспертизы. В ведомстве отмечают: