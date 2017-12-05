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Молодой самарчанин вызвал эвакуатор, чтобы украсть иномарку
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    Молодой самарчанин вызвал эвакуатор, чтобы украсть иномарку

    11:34  5 Декабря 2017
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    Молодой самарчанин вызвал эвакуатор, чтобы украсть иномарку

    Самара, 5 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении молодого жителя Самары, который пытался угнать автомобиль с помощью эвакуатора.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 21-летний молодой человек попытался угнать автомобиль, припаркованный около дома на улице Блюхера, вызвав эвакуатор. Но документов на иномарку у горожанина не было, поэтому водитель эвакуатора вызвал сотрудников правоохранительных органов. Они установили, что машина, принадлежащая  62-летнему местному жителю, несколько лет не использовалась.

    Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности, он планировал сдать угнанный автомобиль на металлолом. В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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