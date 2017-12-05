Молодой самарчанин вызвал эвакуатор, чтобы украсть иномарку

Самара, 5 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении молодого жителя Самары, который пытался угнать автомобиль с помощью эвакуатора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 21-летний молодой человек попытался угнать автомобиль, припаркованный около дома на улице Блюхера, вызвав эвакуатор. Но документов на иномарку у горожанина не было, поэтому водитель эвакуатора вызвал сотрудников правоохранительных органов. Они установили, что машина, принадлежащая 62-летнему местному жителю, несколько лет не использовалась.

Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности, он планировал сдать угнанный автомобиль на металлолом. В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».