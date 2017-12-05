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Самарчанина, зарубившего топором отца и мать, отправят в психбольницу
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    Самарчанина, зарубившего топором отца и мать, отправят в психбольницу

    10:23  5 Декабря 2017
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    Самарчанина, зарубившего топором отца и мать, отправят в психбольницу

    Самара, 5 декабря. Уголовное дело в отношении самарчанина с психическими расстройствами, подозреваемого в убийстве родителей, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Преступление было совершено 23 февраля 2017 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Чапаевской. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области,  27-летний местный житель убил собственных родителей, 53-летнего мужчину и 59-летнюю женщину. Смерть наступила от рубленых ран головы.  После проведения психологической экспертизы специалисты выявили у подозреваемого признаки хронического психического расстройства. В СУ СКР по Самарской области отмечают:

    «По своему психическому состоянию в настоящее время он не может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела».

    В настоящее время уголовное дело в отношении самарчанина передано в федеральный суд для применения принудительных мер медицинского характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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