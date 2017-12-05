Самарчанина, зарубившего топором отца и мать, отправят в психбольницу

Самара, 5 декабря. Уголовное дело в отношении самарчанина с психическими расстройствами, подозреваемого в убийстве родителей, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Преступление было совершено 23 февраля 2017 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Чапаевской. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 27-летний местный житель убил собственных родителей, 53-летнего мужчину и 59-летнюю женщину. Смерть наступила от рубленых ран головы. После проведения психологической экспертизы специалисты выявили у подозреваемого признаки хронического психического расстройства. В СУ СКР по Самарской области отмечают:

«По своему психическому состоянию в настоящее время он не может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела».

В настоящее время уголовное дело в отношении самарчанина передано в федеральный суд для применения принудительных мер медицинского характера.