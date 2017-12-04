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Мужчина погиб в Самарской области под колесами грузового поезда
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    Мужчина погиб в Самарской области под колесами грузового поезда

    15:06  4 Декабря 2017
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    Мужчина погиб в Самарской области под колесами грузового поезда

    Самара, 4 декабря. Мужчину, личность которого на данный момент не установлена, насмерть сбил грузовой поезд в Чапаевске Самарской области.

    Мужчина переходил железную дорогу перед поездом, сообщает «63.ru» со ссылкой на слова помощника Куйбышевского транспортного прокурора Ирека Галеева. Он, получив несовместимые травмы с жизнью, скончался на месте происшествия. Трагедия произошла днем в субботу, 2 декабря. На данный момент, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

    Напомним, 14-летняя школьница погибла на железнодорожных путях в Кемерово. По предварительным данным, девушка решила перейти дорогу в неположенном месте, она слушала музыку в наушниках и не заметила приближающийся поезд. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #поезд #самарская область #погибший
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