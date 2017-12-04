Мужчина погиб в Самарской области под колесами грузового поезда

Самара, 4 декабря. Мужчину, личность которого на данный момент не установлена, насмерть сбил грузовой поезд в Чапаевске Самарской области.

Мужчина переходил железную дорогу перед поездом, сообщает «63.ru» со ссылкой на слова помощника Куйбышевского транспортного прокурора Ирека Галеева. Он, получив несовместимые травмы с жизнью, скончался на месте происшествия. Трагедия произошла днем в субботу, 2 декабря. На данный момент, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напомним, 14-летняя школьница погибла на железнодорожных путях в Кемерово. По предварительным данным, девушка решила перейти дорогу в неположенном месте, она слушала музыку в наушниках и не заметила приближающийся поезд. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.