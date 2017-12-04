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ГИБДД предупреждает о гололеде на самарских дорогах
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    ГИБДД предупреждает о гололеде на самарских дорогах

    14:14  4 Декабря 2017
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    ГИБДД предупреждает о гололеде на самарских дорогах

    Самара, 4 декабря. Сотрудники ГИБДД предупреждают автолюбителей Самарской области, что после снегопада, который прошел на большей части территории региона, дорога стала скользкой.

    Водителям стоит быть внимательными и аккуратными на дорогах, следить за скоростным режимом. Крайне внимательно нужно ездить около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.

    «В условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают», — приводит «КТВ-ЛУЧ» сообщение пресс-службы Госавтоинспеции.

    Отмечается, что пешеходам также стоит быть внимательными на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам в темное время суток носить светоотражатели, которые позволят водителям увидеть их.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #дорога #гололед
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