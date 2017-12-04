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Происшествия
Водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода в Самаре
Происшествия
Водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода в Самаре
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    Водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода в Самаре

    12:00  4 Декабря 2017
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    Водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода в Самаре

    Самара, 4 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-21099 и пешехода произошло на Красноглинском шоссе вечером в воскресенье, 3 декабря. В результате аварии погиб пешеход.

    Пожилой мужчина переходил пешеходный переход в неположенном месте, в результате аварии 65-летний мужчина получил травмы и скончался на месте происшествия, сообщает «63.ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.

    Согласно данным в воскресенье, 3 декабря, на территории Самарской области было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия: пять человек получили травмы, пострадал один несовершеннолетний и один человек погиб. Отмечается, что аварий по вине пьяных водителей не было.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #самара #пешеход #погибший
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