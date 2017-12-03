Семилетний ребенок наелся «Глицина» в Тольятти

Самара, 3 декабря. Семилетний ребенок наелся таблеток метаболического препарата — «Глицина». Инцидент произошел в Тольятти Самарской области.

Родители ребенка забеспокоились и решили вызвать скорую помощь. Медики сразу же оказали помощь, родители от госпитализации отказались. По информации местных СМИ, ребенку, возможно, понравился препарат на вкус, и он стал потреблять его в огромном количестве.

Напомним, пятилетний мальчик отравился лекарственным препаратом и был доставлен в медицинское учреждение Оренбургской области. Мать ребенка сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что ее сын проглотил десять таблеток. На данный момент проводится проверка, и выясняются все обстоятельства случившегося.