Труп мужчины висел на балконе пятиэтажного дома в Самаре

Самара, 3 декабря. Тело мертвого мужчины, свисающее с балкона пятиэтажного дома, обнаружили жители Самары. Шокирующее происшествие случилось около 11 часов в воскресенье, 3 декабря.

Очевидцы сообщают, что первоначально, им показалось, что мужчина намерен был выпрыгнуть, однако потом они увидели веревку. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники правоохранительных органов, сообщает «Комсомольская правда». Проводится проверка, и выясняются все обстоятельства случившегося. Специалисты отрабатывают несколько версий, в том числе и версию самоубийства.

Напомним, что жителей подмосковного Пушкино напугал скелет человека, который стоял на балконе. Хозяева дома таким образом хотели украсить балкон.