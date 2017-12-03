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Общество
Специальность «инженер-реставратор» может появиться в СамГТУ
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    Специальность «инженер-реставратор» может появиться в СамГТУ

    17:37  3 Декабря 2017
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    Специальность «инженер-реставратор» может появиться в СамГТУ

    Самара, 3 декабря. Новая специальность — реставратор — может появиться в Самарском государственном техническом университете. Данное предложение высказал заместитель министра культуры Олег Рыжков.

    На своей странице в социальной сети Twitter опубликовал твит координатор проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

    «Сегодня в ходе визита в Самару зам.министра О. Рыжков[Олег Рыжков] предложил готовить реставраторов на базе СамГТУ», — подтверждает Александр Хинштейн.

    Отмечается, что в Поволжье специальность «инженер-реставратор» будет новой, в учебных заведениях специалистов такого направления пока не выпускают. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров данную идею поддержал.

    Ранее сообщалось, что ученые Самарского государственного технического университета создали йогурт, у которого срок хранения около четырех недель.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #обрахование
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