Специальность «инженер-реставратор» может появиться в СамГТУ

Самара, 3 декабря. Новая специальность — реставратор — может появиться в Самарском государственном техническом университете. Данное предложение высказал заместитель министра культуры Олег Рыжков.

На своей странице в социальной сети Twitter опубликовал твит координатор проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Сегодня в ходе визита в Самару зам.министра О. Рыжков[Олег Рыжков] предложил готовить реставраторов на базе СамГТУ», — подтверждает Александр Хинштейн.

Отмечается, что в Поволжье специальность «инженер-реставратор» будет новой, в учебных заведениях специалистов такого направления пока не выпускают. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров данную идею поддержал.

Ранее сообщалось, что ученые Самарского государственного технического университета создали йогурт, у которого срок хранения около четырех недель.