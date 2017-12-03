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Провал за провалом: в Сети обсуждают несанкционированный митинг Навального
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    Провал за провалом: в Сети обсуждают несанкционированный митинг Навального

    13:18  3 Декабря 2017
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    Провал за провалом: в Сети обсуждают несанкционированный митинг Навального

    Самара, 3 декабря. Сторонников штаба блогера Алексея Навального, которых ранее задержали в Самаре за нелегальный монтаж сооружения, отпустили. Активисты готовились к несанкционированному митингу, который может нести угрозу для его участников.

    Отмечается, что сотрудники полиции задержали активистов за незаконное возведение сооружения.

    По данным пресс-службы администрации Самары, информация о согласовании митинга с участием сторонников блогера является неправдой. Самарский областной суд подтвердил нелегальность проведения акции на площади, которая предназначалась для чемпионата по восточным танцам.

    Организаторам незаконной акции сообщили об этом заранее.

    Желающих принять участие в митинге предупреждают, что участие в нем влечет административную ответственность. 

    Пользователи Сети отмечают, что к полиции вообще не должно быть никаких претензий, поскольку действия организаторов мероприятия незаконны. 

    Провал за провалом: в Сети обсуждают несанкционированный митинг Навального

    Участники дискуссии обсуждают провалы Навального, которые следуют один за другим. 

    Провал за провалом: в Сети обсуждают несанкционированный митинг Навального

    Автор: Дана Балан
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    #навальный #самара #несанкционированный митинг
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