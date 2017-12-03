Полиция Самары задержала автомобильного вора

Самара, 3 декабря. Житель города Сызрань обратился в полицию и сообщил, что у него украли автомобиль, который ночью был припаркован около многоквартирного дома. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

Полицейские, приехав на место преступления, провели осмотр и допросили свидетелей. Был задержан житель Ульяновска 1989 года рождения, до этого молодой человек был судим за мошенничество и кражу. Мужчина хотел продать иномарку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемый успел доставить транспортное средство в другой город, а также найти покупателя. Автомобиль был изъят, его в ближайшее время доставят владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». На данный момент расследование преступления продолжается.