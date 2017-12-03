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Полиция Самары задержала автомобильного вора
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    Полиция Самары задержала автомобильного вора

    12:16  3 Декабря 2017
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    Полиция Самары задержала автомобильного вора

    Самара, 3 декабря. Житель города Сызрань обратился в полицию и сообщил, что у него украли автомобиль, который ночью был припаркован около многоквартирного дома. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

    Полицейские, приехав на место преступления, провели осмотр и допросили свидетелей. Был задержан житель Ульяновска 1989 года рождения, до этого молодой человек был судим за мошенничество и кражу. Мужчина хотел продать иномарку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемый успел доставить транспортное средство в другой город, а также найти покупателя. Автомобиль был изъят, его в ближайшее время доставят владельцу.

    Возбуждено уголовное дело по статье «кража». На данный момент расследование преступления продолжается.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #самара
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