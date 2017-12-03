Самарская полиция задержала мужчину с пакетиком героина

Самара, 3 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным человека, который подозревается в сбыте крупной партии героина. Мужчина был задержан после сбыта наркотиков во дворе дома в Самарской области.

Сотрудники полиции изъяли у мужчины пакет, в котором находилось порошковое вещество, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Экспертиза показала, что порошок — наркотическое вещество героин. Общая масса вещества составила чуть более 70 грамм.

Подозреваемым оказался безработный мужчина 1974 года рождения, ранее он был судим за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ <…> в крупном размере». Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.