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Молодому самарчанину грозит до 8 лет тюрьмы за драку с соседом
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    Молодому самарчанину грозит до 8 лет тюрьмы за драку с соседом

    19:22  2 Декабря 2017
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    Молодому самарчанину грозит до 8 лет тюрьмы за драку с соседом

    Самара, 2 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении молодого жителя Самары, которого подозревают в причинении тяжкого вреда.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел в августе текущего года на пересечении Ташкентской и проспекта Карла Маркса: 42-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что его избил сосед во время разгоревшегося конфликта.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого 23-летнего местного жителя, в настоящее время в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если суд признает его виновным в совершении преступления, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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