Молодому самарчанину грозит до 8 лет тюрьмы за драку с соседом

Самара, 2 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении молодого жителя Самары, которого подозревают в причинении тяжкого вреда.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел в августе текущего года на пересечении Ташкентской и проспекта Карла Маркса: 42-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что его избил сосед во время разгоревшегося конфликта.

Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого 23-летнего местного жителя, в настоящее время в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если суд признает его виновным в совершении преступления, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.