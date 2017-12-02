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Рецидивист из Самары забил до смерти сожительницу
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    Рецидивист из Самары забил до смерти сожительницу

    18:14  2 Декабря 2017
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    Рецидивист из Самары забил до смерти сожительницу

    Самара, 2 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Самары, которого подозревают в убийстве сожительницы.

    Как сообщает региональная пресса со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области, 53-летняя женщина была доставлена в медицинское учреждение с серьезными травмами, позже она скончалась. Сотрудники больницы сообщили об инциденте в правоохранительные органы. В ходе проверки установлено, что погибшая женщина поссорилась с 41-летним сожителем. Инцидент произошел в квартире одного из домов, расположенных на улице Аэродромной.

    Мужчина во время разгоревшегося конфликта нанес женщине телесные повреждения. Полицейские установили, что он ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

    Автор: Ксения Пудовкина
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