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Происшествия
Пьяный самарчанин на отечественном авто протаранил ограждение
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    Пьяный самарчанин на отечественном авто протаранил ограждение

    16:49  2 Декабря 2017  /обновлено: 16:49  02 Декабря 2017
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    Пьяный самарчанин на отечественном авто протаранил ограждение

    Самара, 2 декабря. Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя произошло накануне ночью в Самаре.

    Как сообщают региональные новостные источники, автомобильная авария случилась с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, около четырех часов утра: автомобиль под управлением местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, протаранил ограждение на улице Тувинской. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место дорожно-транспортного происшествия, но мужчина от медицинского освидетельствования отказался.

    В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #самара
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