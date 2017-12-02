Пьяный самарчанин на отечественном авто протаранил ограждение

Самара, 2 декабря. Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя произошло накануне ночью в Самаре.

Как сообщают региональные новостные источники, автомобильная авария случилась с пятницы на субботу, с 1 на 2 декабря, около четырех часов утра: автомобиль под управлением местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, протаранил ограждение на улице Тувинской. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место дорожно-транспортного происшествия, но мужчина от медицинского освидетельствования отказался.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.