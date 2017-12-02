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Молодой тольяттинец устроил стрельбу на улице и избил пистолетом мужчину
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    Молодой тольяттинец устроил стрельбу на улице и избил пистолетом мужчину

    12:03  2 Декабря 2017
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    Молодой тольяттинец устроил стрельбу на улице и избил пистолетом мужчину

    Тольятти, 2 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении тольяттинца, который раза выстрелил в голову мужчины из пневматического пистолета и избил его.

    По информации региональных СМИ, инцидент произошел ночью в субботу, 2 ноября, в Центральном районе города на улице Мира. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 21-летнего молодого человека, который избивал 28-летнего пострадавшего пневматическим пистолетом.

    Позже сотрудники Росгвардии выяснили, что между мужчинами разгорелся конфликт, во время которого злоумышленник вытащил пистолет и два раза выстрелил потерпевшему в голову, после чего произошла потасовка. В настоящее время в отношении безработного местного жителя возбуждено уголовное дело.  

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #тольятти
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