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Спорт
Названы страны, которые сыграют в Екатеринбурге на ЧМ-2018
Спорт
Стало известно, кто сыграет в Самаре на ЧМ-2018
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    Стало известно, кто сыграет в Самаре на ЧМ-2018

    20:07  1 Декабря 2017
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    Стало известно, кто сыграет в Самаре на ЧМ-2018

    Самара, 1 декабря. Стало известно, какие команды сыграют на стадионе «Самара-Арена» в 2018 году: футболисты России встретятся с Уругваем.

    Заключительный матч группового этапа между командами России и Уругвая пройдёт 25 июня в Самаре. 17 июня сыграют Коста-Рика и Сербия, 21 июня на поле выйдут команды Дании и Австралии, 25 июня состоится заключительная игра в группе А между Россией и Уругваем, 28-го  июня сыграют Сенегал и Колумбия. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #чм-2018
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