Стало известно, кто сыграет в Самаре на ЧМ-2018

Самара, 1 декабря. Стало известно, какие команды сыграют на стадионе «Самара-Арена» в 2018 году: футболисты России встретятся с Уругваем.

Заключительный матч группового этапа между командами России и Уругвая пройдёт 25 июня в Самаре. 17 июня сыграют Коста-Рика и Сербия, 21 июня на поле выйдут команды Дании и Австралии, 25 июня состоится заключительная игра в группе А между Россией и Уругваем, 28-го июня сыграют Сенегал и Колумбия.