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Самарчанка напала на полицейского, мешая эвакуации чужой машины
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    Самарчанка напала на полицейского, мешая эвакуации чужой машины

    13:02  1 Декабря 2017
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    Самарчанка напала на полицейского, мешая эвакуации чужой машины

    Самара, 1 декабря. Уголовное дело в отношении жительницы Самары по обвинению в нападении на сотрудника охраны правопорядка передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает Прокуратурой Промышленного района Самары, инцидент произошел 13 октября около 23:30 часов вечера по московскому времени в Промышленном районе возле дома № 89 на улице Вольской: пьяная женщина со своим знакомым напали на сотрудника полиции, который фиксировал административное правонарушение для последующей эвакуации машины, припаркованный с нарушениями правил дорожного движения.

    Обвиняемая оскорбляла нецензурной лексикой сотрудника правопорядка, после чего сорвала нагрудный знак, выбила камеру из его рук и нанесла около трех ударов в область груди. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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