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Власти Самары повысят выплаты ветеранам труда
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    Власти Самары повысят выплаты ветеранам труда

    12:17  1 Декабря 2017
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    Власти Самары повысят выплаты ветеранам труда

    Самара, 1 декабря. Самарские власти проиндексируют выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам  в начале следующего года.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на правительство региона, 30 ноября прошло заседание Самарской думы с участием Дмитрия Азарова, в рамках которого было принято решение о индексации в 2018 году выплат ветеранам и пенсионерам. Дмитрий Азаров напомним, что такая индексация произойдет впервые за последние пять лет. Однако на сколько именно будут повышены выплаты, в настоящее время не известно.

    Напомним, власти Екатеринбурга приняли городской бюджет на будущий год в первом чтении.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пенсионер #самара #ветеран #выплаты
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