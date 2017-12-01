Власти Самары повысят выплаты ветеранам труда

Самара, 1 декабря. Самарские власти проиндексируют выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам в начале следующего года.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на правительство региона, 30 ноября прошло заседание Самарской думы с участием Дмитрия Азарова, в рамках которого было принято решение о индексации в 2018 году выплат ветеранам и пенсионерам. Дмитрий Азаров напомним, что такая индексация произойдет впервые за последние пять лет. Однако на сколько именно будут повышены выплаты, в настоящее время не известно.

Напомним, власти Екатеринбурга приняли городской бюджет на будущий год в первом чтении.