СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в больнице Сызрани

Самара, 1 декабря. Уголовное дело возбудили по факту смерти новорожденного ребенка в больнице, расположенной в Самарской области.

Трагический инцидент произошел 18 ноября текущего года в медицинском учреждении Сызрани. СК возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». По предварительным данным, причиной смерти является несвоевременное выявление медицинскими работниками врожденного заболевания, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

В настоящее время расследование продолжается, следствие разбирается в обстоятельствах смерти младенца и устанавливает лица, причастные к совершению преступления.