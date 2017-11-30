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В Самаре пятимесячный ребенок утонул дома при купании
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    В Самаре пятимесячный ребенок утонул дома при купании

    15:51  30 Ноября 2017
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    В Самаре пятимесячный ребенок утонул дома при купании

    Самара, 30 ноября. Пятимесячная девочка утонула при купании в квартире дома, который расположен в Кировском районе Самары. Ребенок погиб около восьми часов вечера в среду, 29 ноября.

    Сотрудники следственного комитета начали доследственную проверку по факту гибели маленькой девочки. Будут проведены все необходимые исследования, чтобы определить причину смерти пятимесячного ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.

    Напомним, что в Красноярском крае погиб четырехлетний ребенок, который отравился угарным газом. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #самара
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