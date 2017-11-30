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Porsche протаранил трамвай: движение затруднено в Самаре
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    Porsche протаранил трамвай: движение затруднено в Самаре

    11:52  30 Ноября 2017
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    Porsche протаранил трамвай: движение затруднено в Самаре

    Самара, 30 ноября. Водитель автомобиля Porsche протаранил трамвай, в результате чего движение общественного транспорта в Самаре затруднено.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улицы Ново-Садовой и проспекта Масленникова утром в четверг, 30 ноября. По информации местных СМИ, водитель иномарки поворачивал на проспект Масленникова и не пропустил трамвай, в результате чего произошла авария. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, однако движение на данных участках дороги затруднено.

    Трамваи, который едут из центра Самары, стоят на проспекте Масленникова, в обратную сторону транспортные средства доезжают лишь до остановки «Постников Овраг». Пробки в Самаре по информации «Яндекс.Пробки» составляют четыре балла на 12.30 по местному времени.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #самара
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