Пожилой парапланерист утонул, упав в озеро под Самарой

Самара, 30 ноября. Смертельное происшествие случилось на озере Яицкое в Самарской области: утонул пожилой мужчина — парапланерист.

Сотрудникам спасательного подразделения поступила информация о том, что на водном объекте в поселке Яицкое произошло происшествие. Сообщение поступило вечером в среду, 29 ноября, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. Спасательные подразделения в составе четырех человек незамедлительно прибыли на место происшествия. Кроме этого была задействована одна единица техники.

Бригада спасателей проводила поисковые работы. По информации местных СМИ, сотрудники МЧС достали тело мужчины из воды. На данный момент его личность устанавливается, стало известно, что погибшему было 67 лет.