Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Северодвинска пытался задушить девушку-бармена
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Самарской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шесть человек пострадали в ДТП в Самарской области

    16:05  29 Ноября 2017
    30

    Шесть человек пострадали в ДТП в Самарской области

    Самара, 29 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Красноярском районе Самарской области утром во вторник, 28 ноября. В результате автомобильной аварии пострадали шесть человек.

    По предварительным данным, водитель Volkswagen при выезде с второстепенной дороги допустила столкновение, не уступив дорогу Hyundai Trajet, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. В аварии пострадали шесть человек, трое из них — несовершеннолетние. Трех подростков доставили в больницу с различными травмами: ушибы и растяжения. Водитель Volkswagen получила ушиб ноги, после обследования ее отпустили домой. Водитель другой иномарки тоже получил ушиб ноги, его пассажир была доставлена в медицинское учреждение с травмами головы и ног.

    Оба водителя были в трезвом состоянии, подростки были пристегнуты ремнями безопасности. По факту автомобильной аварии проводят проверку.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #самарская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть