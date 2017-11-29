Шесть человек пострадали в ДТП в Самарской области

Самара, 29 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Красноярском районе Самарской области утром во вторник, 28 ноября. В результате автомобильной аварии пострадали шесть человек.

По предварительным данным, водитель Volkswagen при выезде с второстепенной дороги допустила столкновение, не уступив дорогу Hyundai Trajet, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. В аварии пострадали шесть человек, трое из них — несовершеннолетние. Трех подростков доставили в больницу с различными травмами: ушибы и растяжения. Водитель Volkswagen получила ушиб ноги, после обследования ее отпустили домой. Водитель другой иномарки тоже получил ушиб ноги, его пассажир была доставлена в медицинское учреждение с травмами головы и ног.

Оба водителя были в трезвом состоянии, подростки были пристегнуты ремнями безопасности. По факту автомобильной аварии проводят проверку.