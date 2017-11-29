Отец прижег сыну ягодицы раскаленной отверткой за плохую оценку в Жигулевске

Самара, 29 ноября. Мужчина прижег сыну ягодицы раскаленной отверткой за то, что он получил отрицательную оценку в школе. Инцидент произошел в Жигулевске Самарской области.

При медицинском осмотре на ногах ребенка были обнаружены рубцы. Отец ударил сына металлическим предметом зимой прошлого года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчина специально приложил к ягодицам сына раскаленную металлическую часть отвертки, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на сообщение прокурора Жигулевска Евгения Озеруга.

Ранее сообщалось, что житель Жигулевска ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности: жестоко обращался с 15-летним сыном, запрещал ему ходить в школу и не давал нормальную еду.