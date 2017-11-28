Южную обводную дорогу планируют построить в Самаре

Самара, 28 ноября. Власти Самары утвердили строительство новой обводной дороги.

Врио первого вице-губернатора, председатель Правительства области Виктор Кудряшов подписал 23 ноября распоряжение о строительстве новой обводной дороге. Документ под названием «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства автомобильной дороги...в Самарской области» опубликован на сайте правительства.

В соответствии с ранее полученной информацией, дорога будет проходить по Самарскому шоссе, набережной реки Самары, от Южного до Кировского моста.

Напомним, между мужчиной и женщиной разгорелся конфликт, во время которого мужчина набросился на пострадавшую и ударил ее по лицу в здании самарского суда.