Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель Lexus пострадал в тройном ДТП в Новосибирске
Общество
Южную обводную дорогу планируют построить в Самаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Южную обводную дорогу планируют построить в Самаре

    18:14  28 Ноября 2017  /обновлено: 18:17  28 Ноября 2017
    219

    Южную обводную дорогу планируют построить в Самаре

    Самара, 28 ноября. Власти Самары утвердили строительство новой обводной дороги.

    Врио первого вице-губернатора, председатель Правительства области Виктор Кудряшов подписал 23 ноября распоряжение о строительстве новой обводной дороге. Документ под названием «Об утверждении основной части проекта планировки территории в целях строительства автомобильной дороги...в Самарской области» опубликован на сайте правительства.

    В соответствии с ранее полученной информацией, дорога будет проходить по Самарскому шоссе, набережной реки Самары, от Южного до Кировского моста.

    Напомним, между мужчиной и женщиной разгорелся конфликт, во время которого мужчина набросился на пострадавшую и ударил ее по лицу в здании самарского суда.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть