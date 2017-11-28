Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области

Самара, 28 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Самарской области: иномарка задавила велосипедиста.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, смертельное происшествие случилось в понедельник, 27 ноября, около 18:00 часов вечера по московскому времени в поселке Зубчаниновка. Легковой автомобиль марки KIA под управлением 31-летнего мужчины допустил наезд на 68-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде по улице Литвинова с односторонним движением в направлении улицы Фонарной.

По предварительным данным известно, что велосипедист при перестроении не уступил право проезда автомобилю, вследствие чего водитель наехал на пенсионера. Велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда работников скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.