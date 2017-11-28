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Происшествия
Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области
Происшествия
Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области
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    Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области

    11:44  28 Ноября 2017  /обновлено: 11:46  28 Ноября 2017
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    Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области

    Самара, 28 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Самарской области: иномарка задавила велосипедиста.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, смертельное происшествие случилось в понедельник, 27 ноября, около 18:00 часов вечера по московскому времени в поселке Зубчаниновка. Легковой автомобиль марки KIA под управлением 31-летнего мужчины допустил наезд на 68-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде по улице Литвинова с односторонним движением в направлении улицы Фонарной.

    По предварительным данным известно, что велосипедист при перестроении не уступил право проезда автомобилю, вследствие чего водитель наехал на пенсионера. Велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда работников скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #самара
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