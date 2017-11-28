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Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области
Происшествия
Подросток разбился насмерть, упав в шахту на стройке в Самаре
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    Подросток разбился насмерть, упав в шахту на стройке в Самаре

    11:24  28 Ноября 2017  /обновлено: 11:24  28 Ноября 2017
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    Подросток разбился насмерть, упав в шахту на стройке в Самаре

    Самара, 28 ноября. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти подростка, упавшего в шахту лифта в самарской новостройке.

    Как информируют региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Самарской области, трагический инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, около восьми часов вечера на стройке одного из домов, расположенных на Пятой просеке. Подросток со своим товарищем пришел на строительную площадку, в какой-то момент 17-летний мальчик упал в шахту.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение, но врачам спасти жить мальчика не удалось. Он получил несовместимые с жизнью травмы и вскоре скончался. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и разбираются в обстоятельствах случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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