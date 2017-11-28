Подросток разбился насмерть, упав в шахту на стройке в Самаре

Самара, 28 ноября. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти подростка, упавшего в шахту лифта в самарской новостройке.

Как информируют региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Самарской области, трагический инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, около восьми часов вечера на стройке одного из домов, расположенных на Пятой просеке. Подросток со своим товарищем пришел на строительную площадку, в какой-то момент 17-летний мальчик упал в шахту.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение, но врачам спасти жить мальчика не удалось. Он получил несовместимые с жизнью травмы и вскоре скончался. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и разбираются в обстоятельствах случившегося.