Стало известно, когда восстановят движение троллейбусов по новой развязке в Самаре

Самара, 28 ноября. Ограниченное в связи со строительством кольцевой развязки движение троллейбусов планируют восстановить к концу декабря в Самаре.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог в регионе, движение троллейбусов по развязке улицы Луначарского — Московского шоссе будет восстановлено к концу декабря после окончания строительных работ. В настоящее время движение троллейбусов организовано по улице Мичурина.

Планируется, что контактная сеть троллейбусов будет выполнена и подключена до 20 декабря, пояснили в региональном минтрансе.

Напомним, уголовное дело возбудили в отношении мужчины, ударившего женщину в здании самарского суда.