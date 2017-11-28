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Происшествия
Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области
Общество
Стало известно, когда восстановят движение троллейбусов по новой развязке в Самаре
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    Стало известно, когда восстановят движение троллейбусов по новой развязке в Самаре

    10:56  28 Ноября 2017
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    Стало известно, когда восстановят движение троллейбусов по новой развязке в Самаре

    Самара, 28 ноября. Ограниченное в связи со строительством кольцевой развязки движение троллейбусов планируют восстановить к концу декабря в Самаре.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог в регионе, движение троллейбусов по развязке улицы Луначарского — Московского шоссе будет восстановлено к концу декабря после окончания строительных работ. В настоящее время движение троллейбусов организовано по улице Мичурина.

    Планируется, что контактная сеть троллейбусов будет выполнена и подключена до 20 декабря, пояснили в региональном минтрансе.

    Напомним, уголовное дело возбудили в отношении мужчины, ударившего женщину в здании самарского суда.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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