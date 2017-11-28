Житель Самары избил женщину в здании суда

Самара, 28 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, ударившего женщину в здании самарского суда.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области, инцидент произошел в здании суда Октябрьского района: между 36-летним мужчиной и 31-летней женщиной разгорелся конфликт, во время которого мужчина набросился на пострадавшую и ударил ее по лицу. Судебным приставам удалось успокоить разъяренного злоумышленника.

В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозят штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.