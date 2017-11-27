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ГИБДД разыскивает свидетелей смертельного ДТП с такси в Самаре
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    ГИБДД разыскивает свидетелей смертельного ДТП с такси в Самаре

    16:04  27 Ноября 2017  /обновлено: 16:05  27 Ноября 2017
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    ГИБДД разыскивает свидетелей смертельного ДТП с такси в Самаре

    Самара, 27 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и такси случилось в Самаре.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария произошла 17 ноября 2017 года около 19:30 часов вечера по московскому времени на Московском шоссе. Отечественный автомобиль ВАЗ двигался со стороны улицы Авроры в направлении улицы Потапова, во время разворота водитель нарушил правила дорожного движения и не уступил проезд движущейся во встречном направлении иномарке Škoda под управлением 25-летнего мужчины, после чего произошло столкновение.

    Водитель отечественной легковушки, 57-летний мужчина, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка просят всех горожан, владеющих информацией о смертельном ДТП, обратиться в Главное следственное управление.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #самара
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