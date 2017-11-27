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Банда из пяти человек убила и закопала в поле двух мужчин в Самарской области
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    Банда из пяти человек убила и закопала в поле двух мужчин в Самарской области

    15:16  27 Ноября 2017
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    Банда из пяти человек убила и закопала в поле двух мужчин в Самарской области

    Самара, 27 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении пяти жителей Самарской области, убивших двух мужчин.

    Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Самарской области, преступление произошло в октябре этого года в одном из кафе, расположенных в поселке Сургут Сергиевского района. Между 38-летним инженером, 39-летним трактористом и пятью мужчинами разгорелся конфликт, во время которого нападавшие заставили пострадавших сесть в машину и увезли их в поле. Недалеко от населенного пункта Лопатино банда мужчин убила инженера и тракториста, а их тела закопала.

    В настоящее время по факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело. Сотрудники охраны правопорядка устанавливают обстоятельства убийства.

    Автор: Ксения Пудовкина
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