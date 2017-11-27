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Россия
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Происшествия
Трое взрослых и двое детей госпитализированы после отравления угарным газом в Самаре
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    Трое взрослых и двое детей госпитализированы после отравления угарным газом в Самаре

    14:06  27 Ноября 2017
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    Трое взрослых и двое детей госпитализированы после отравления угарным газом в Самаре

    Самара, 27 ноября. Пять человек доставлены в медицинское учреждение в Самаре с отравлением угарным газом.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на представителей в экстренных службах региона, пять человек отравились угарным газом в одной из квартир дома, расположенного на улице Мориса Тореза. Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, около 23:00 часов вечера по московскому времени.

    Трое взрослых и двое детей, младенец и пятилетний ребенок, доставлены в реанимацию. В настоящее время специалисты устанавливают причины появления в квартире угарного газа.

    Напомним, житель Самары, перебегавший железнодорожные пути, оказался зажатым между платформой и электричкой, мужчина скончался.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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