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Россия
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Происшествия
Электричка раздавила забиравшегося на платформу самарчанина
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    Электричка раздавила забиравшегося на платформу самарчанина

    14:04  27 Ноября 2017
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    Электричка раздавила забиравшегося на платформу самарчанина

    Самара, 27 ноября. Житель Самары, перебегавший железнодорожные пути, оказался зажатым между платформой и электричкой, мужчина скончался.

    Как сообщают региональные источники со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Юлию Макову, трагический инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, около 21:30 часов вечера по московскому времени на железнодорожной станции «Пятилетка». Мужчина попытался пересечь железную дорогу перед приближавшейся электричкой Самара — Курумоч, но не успел забраться на платформу, его прижало вагоном.

    Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда сотрудников скорой помощи. Позже у мужчины обнаружили пенсионное удостоверение сотрудника МВД.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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