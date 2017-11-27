Электричка раздавила забиравшегося на платформу самарчанина

Самара, 27 ноября. Житель Самары, перебегавший железнодорожные пути, оказался зажатым между платформой и электричкой, мужчина скончался.

Как сообщают региональные источники со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Юлию Макову, трагический инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, около 21:30 часов вечера по московскому времени на железнодорожной станции «Пятилетка». Мужчина попытался пересечь железную дорогу перед приближавшейся электричкой Самара — Курумоч, но не успел забраться на платформу, его прижало вагоном.

Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда сотрудников скорой помощи. Позже у мужчины обнаружили пенсионное удостоверение сотрудника МВД.