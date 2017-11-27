Иномарка при движении задним ходом наехала на пенсионерку в Самаре

Самара, 27 ноября. Молодая девушка за рулем иномарки сбила пенсионерку, которая переходила проезжую часть во дворе дома в Самаре.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 26 ноября, около 13 часов дня по московскому времени в дворовом проезде на улице Стара-Загоре. Иномарка Renault Sandero под управлением 19-летней девушки при движении задним ходом сбила 79-летнего пешехода.

Пожилая женщина получила травмы головы и ног, сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и высяняют обстоятельства ДТП.