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Россия
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Иномарка при движении задним ходом наехала на пенсионерку в Самаре
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    Иномарка при движении задним ходом наехала на пенсионерку в Самаре

    13:13  27 Ноября 2017
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    Иномарка при движении задним ходом наехала на пенсионерку в Самаре

    Самара, 27 ноября. Молодая девушка за рулем иномарки сбила пенсионерку, которая переходила проезжую часть во дворе дома в Самаре.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 26 ноября, около 13 часов дня по московскому времени в дворовом проезде на улице Стара-Загоре. Иномарка Renault Sandero под управлением 19-летней девушки при движении задним ходом сбила 79-летнего пешехода.

    Пожилая женщина получила травмы головы и ног, сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и высяняют обстоятельства ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #самара
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