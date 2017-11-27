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Наркоман из Тольятти избил бейсбольной битой младшего брата
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    Наркоман из Тольятти избил бейсбольной битой младшего брата

    10:25  27 Ноября 2017
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    Наркоман из Тольятти избил бейсбольной битой младшего брата

    Тольятти, 27 ноября. Полиция Самарской области задержала мужчину, который избил младшего брата битой во время разгоревшегося конфликта.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, врачи сообщили в органы охраны правопорядка о том, что в больницу в Тольятти поступил молодой человек с травмой головы. Установлено, что 21-летний молодой человек поссорился с 24-летним братом, ранее судимым за хранение наркотических средств, во время конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов битой, после чего скрылся с места преступления.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали мужчину, который скрывался у знакомых. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #тольятти
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