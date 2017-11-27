Катер врезался в берег Волги под Самарой, есть пострадавшие

Самара, 27 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось вчера на реке Волге в Самаре: катер вылетел на берег.

Как сообщает поисково-спасательная служба Самарской области, инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, на Волге, ниже пристани Шелехметь. Катер на большой скорости по неустановленным на данный момент причинам вылетел на берег, от сильного удара лодочный мотор отлетел на 15 метров в сторону. Спасатели получили сообщение о ЧП от очевидцев около трех часов дня.

Судоводитель, 36-летний мужчина, получил травмы, сотрудники спасательной службы на носилках перенесли пострадавшего на спасательный катер и незамедлительно доставили его до спасательной станции «Центральная». Около пяти часов вечера мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.