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Происшествия
Катер врезался в берег Волги под Самарой, есть пострадавшие
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    Катер врезался в берег Волги под Самарой, есть пострадавшие

    10:00  27 Ноября 2017  /обновлено: 10:02  27 Ноября 2017
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    Катер врезался в берег Волги под Самарой, есть пострадавшие

    Самара, 27 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось вчера на реке Волге в Самаре: катер вылетел на берег.

    Как сообщает поисково-спасательная служба Самарской области, инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, на Волге, ниже пристани Шелехметь. Катер на большой скорости по неустановленным на данный момент причинам вылетел на берег, от сильного удара лодочный мотор отлетел на 15 метров в сторону. Спасатели получили сообщение о ЧП от очевидцев около трех часов дня.

    Судоводитель, 36-летний мужчина, получил травмы, сотрудники спасательной службы на носилках перенесли пострадавшего на спасательный катер и незамедлительно доставили его до спасательной станции «Центральная». Около пяти часов вечера мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #чп #катер
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