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Трое детей пострадали в ДТП с иномаркой и ВАЗ в Самаре
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    Трое детей пострадали в ДТП с иномаркой и ВАЗ в Самаре

    9:38  27 Ноября 2017
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    Трое детей пострадали в ДТП с иномаркой и ВАЗ в Самаре

    Самара, 27 ноября. Отечественный автомобиль столкнулся с иномаркой вчера в Самаре, пять человек пострадали.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 26 ноября, около 19:45 часов вечера на улице Льва Толстого в Ленинском районе. По предварительным данным от сотрудников Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля Renault двигался со стороны улицы Братьев Коростелевых в направлении улицы Фрунзе и не уступил проезд отечественной легковушке ВАЗ, после чего произошло столкновение.

    Водитель иномарки и пассажиры ВАЗ, женщина и трое детей, получили травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавших в медицинское учреждение. На данный момент органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #самара
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