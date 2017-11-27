Трое детей пострадали в ДТП с иномаркой и ВАЗ в Самаре

Самара, 27 ноября. Отечественный автомобиль столкнулся с иномаркой вчера в Самаре, пять человек пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 26 ноября, около 19:45 часов вечера на улице Льва Толстого в Ленинском районе. По предварительным данным от сотрудников Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля Renault двигался со стороны улицы Братьев Коростелевых в направлении улицы Фрунзе и не уступил проезд отечественной легковушке ВАЗ, после чего произошло столкновение.

Водитель иномарки и пассажиры ВАЗ, женщина и трое детей, получили травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавших в медицинское учреждение. На данный момент органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.