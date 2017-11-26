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Незнакомец ударил ножом жителя Самары на улице
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    Незнакомец ударил ножом жителя Самары на улице

    21:04  26 Ноября 2017
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    Незнакомец ударил ножом жителя Самары на улице

    Самара, 26 ноября. Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение с ножевым ранением, которое он получил во время драки на улице Партизанской в Самаре. Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего подозреваемого.

    Сообщение о том, что в больницу поступил молодой человек с ножевым ранением, получили сотрудники полиции. Они выяснили, при каких обстоятельствах молодой человек получил ранение, а также опросили очевидцев происшествия. Между двумя мужчинами произошел конфликт, и в результате потасовки подозреваемый ударил 20-летнего юношу ножом и скрылся с места преступления. Об этом сообщает «НИА Самара» со ссылкой на сообщение областного МВД.

    Сотрудники полиции, установив личность подозреваемого и его местонахождение, задержали его. Мужчина признал свою вину и рассказал подробности инцидента. Возбуждено уголовное дело

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #происшествие
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