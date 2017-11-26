Четырехмесячный ребенок пострадал при экстренном торможении поезда в Самарской области

Самара, 26 ноября. При экстренном торможении поезда в районе станции Безенчук Самарской области пострадал четырехмесячный ребенок, который находился в одном из вагонов поезда.

Машинист был вынужден экстренно остановить поезд, так как заметил неправильный перевод стрелку. Поезд ехал по маршруту Самара — Москва. По информации местных СМИ, сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Транспортная прокуратура занимается расследованием данного происшествия. Пострадавший ребенок, который получил травмы, был доставлен в больницу. Информация о тяжести полученных травм четырехмесячного ребенка на данный момент отсутствует.

Напомним, пассажирский поезд, который следовал по маршруту Москва — Новый Уренгой, остановили из-за сообщения о бомбе в нескольких километрах от Кунгура.