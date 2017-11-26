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Четырехмесячный ребенок пострадал при экстренном торможении поезда в Самарской области
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    Четырехмесячный ребенок пострадал при экстренном торможении поезда в Самарской области

    19:47  26 Ноября 2017
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    Четырехмесячный ребенок пострадал при экстренном торможении поезда в Самарской области

    Самара, 26 ноября. При экстренном торможении поезда в районе станции Безенчук Самарской области пострадал четырехмесячный ребенок, который находился в одном из вагонов поезда.

    Машинист был вынужден экстренно остановить поезд, так как  заметил неправильный перевод стрелку. Поезд ехал по маршруту Самара — Москва. По информации местных СМИ, сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

    Транспортная прокуратура занимается расследованием данного происшествия. Пострадавший ребенок, который получил травмы, был доставлен в больницу. Информация о тяжести полученных травм четырехмесячного ребенка на данный момент отсутствует.

    Напомним, пассажирский поезд, который следовал по маршруту Москва — Новый Уренгой, остановили из-за сообщения о бомбе в нескольких километрах от Кунгура.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #поезд
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