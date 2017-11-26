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Пакет с наркотиками нашли у самарца, пойманного на нарушении ПДД
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    Пакет с наркотиками нашли у самарца, пойманного на нарушении ПДД

    13:03  26 Ноября 2017
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    Пакет с наркотиками нашли у самарца, пойманного на нарушении ПДД

    Самара, 26 ноября. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. При досмотре у мужчины обнаружили пакет с наркотиками.

    Водитель автомобиля Renault нервничал и неестественно себя вел во время общения с сотрудниками ДПС. По информации местных СМИ, его решили досмотреть, и в кармане куртки обнаружили полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета.

    Проведенная экспертиза показала, что порошок белого цвета — наркотическое вещество — метилэфедрон в крупном размере. Подозреваемым оказался 31-летний мужчина, который ранее был судим за кражу. Ему предъявлено обвинение по статье «незаконное хранение наркотических средств». Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #наркотики
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