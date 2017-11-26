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Самарец похвастался пойманным на Волге 1,5-килограммовым угрем
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    Самарец похвастался пойманным на Волге 1,5-килограммовым угрем

    12:38  26 Ноября 2017
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    Самарец похвастался пойманным на Волге 1,5-килограммовым угрем

    Самара, 26 ноября. Житель Самары Алексей А. поймал угря, вес которого полтора килограмма, на Волге. Свое достижение он опубликовал в социальных сетях.

    Рыбак подтверждает данный факт фотографиями и небольшим видеороликом, однако сразу же посыпались вопросы от других рыбаков: как, где, когда. Самарец ответил на главные вопросы, сообщив, что поймал угря на Волге, а использовал незацепляйку рапала с крючком и усиком. Житель Самары разместил информацию в группе «Рыбалка в Самаре и Самарской области» в социальной сети «ВКонтакте», что он поймал уже второго угря за этот года.

    «До этого был пойман на Самарке. Тот был побольше этого», — сообщает рыбак Алексей А. на странице группы в социальной сети «ВКонтакте».

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #рыбалка
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