Самарец похвастался пойманным на Волге 1,5-килограммовым угрем

Самара, 26 ноября. Житель Самары Алексей А. поймал угря, вес которого полтора килограмма, на Волге. Свое достижение он опубликовал в социальных сетях.

Рыбак подтверждает данный факт фотографиями и небольшим видеороликом, однако сразу же посыпались вопросы от других рыбаков: как, где, когда. Самарец ответил на главные вопросы, сообщив, что поймал угря на Волге, а использовал незацепляйку рапала с крючком и усиком. Житель Самары разместил информацию в группе «Рыбалка в Самаре и Самарской области» в социальной сети «ВКонтакте», что он поймал уже второго угря за этот года.