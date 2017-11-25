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КамАЗ протаранил трамвай с пассажирами в Самаре
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    КамАЗ протаранил трамвай с пассажирами в Самаре

    21:00  25 Ноября 2017
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    КамАЗ протаранил трамвай с пассажирами в Самаре

    Самара, 25 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Самаре в субботу, 25 ноября. Участниками аварии стали КамАЗ и трамвай, в котором находились пассажиры.

    КамАЗ, не пропустив трамвай, протаранил ему переднюю часть. Автомобильная авария произошла около дома №50 на улице Мечникова. По информации местных СМИ, в результате дорожно-транспортного происшествия трамвай получил серьезные механические повреждения: разбито лобовое стекло и вырвана часть корпуса. У КамАЗа же небольшие повреждения — царапины на кузове. Как стало известно, пострадавших нет. Стоит отметить, что трамвайное движение было парализовано не несколько часов из-за аварии.

    Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил женщину, которая переходила по пешеходному переходу. Процессуальное решение будет принято после проверки и выяснения обстоятельств.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #самара
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