КамАЗ протаранил трамвай с пассажирами в Самаре

Самара, 25 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Самаре в субботу, 25 ноября. Участниками аварии стали КамАЗ и трамвай, в котором находились пассажиры.

КамАЗ, не пропустив трамвай, протаранил ему переднюю часть. Автомобильная авария произошла около дома №50 на улице Мечникова. По информации местных СМИ, в результате дорожно-транспортного происшествия трамвай получил серьезные механические повреждения: разбито лобовое стекло и вырвана часть корпуса. У КамАЗа же небольшие повреждения — царапины на кузове. Как стало известно, пострадавших нет. Стоит отметить, что трамвайное движение было парализовано не несколько часов из-за аварии.

Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил женщину, которая переходила по пешеходному переходу. Процессуальное решение будет принято после проверки и выяснения обстоятельств.